Nguekhokh : mort mystérieuse d’un ancien policier retrouvé pendu

La commune de Nguékhokh est sous le choc après la découverte macabre du corps de Mbaye Sy (septuagénaire, ancien policier reconverti en agent immobilier), retrouvé pendu dans sa chambre par sa première épouse après la prière de l’aube.

Les circonstances du décès sont jugées troublantes et suscitent de vives interrogations, rapporte L’Observateur dans son édition de ce mardi 7 octobre.

C’est la première épouse de Mbaye Sy qui a fait la macabre découverte aux alentours de 8 heures. Le corps de son époux était adossé au mur, le cou entouré d’un morceau de tissu dont les extrémités étaient attachées aux grilles de la fenêtre.

Plusieurs proches et témoins doutent fortement de la thèse du suicide. Ils ne comprennent pas qu’un homme de sa forte corpulence ait pu mettre fin à ses jours avec un simple morceau de tissu «légèrement» noué. La position du corps – debout, dos au mur, avec les extrémités du tissu attachées à la grille de la fenêtre de l’extérieur – suggère un possible assassinat déguisé, avance le quotidien du Groupe futurs médias.

Bien qu’aucune trace de lutte n’ait été relevée dans la chambre, les voisins rappellent que l’ancien policier avait récemment été victime d’un cambriolage à main armée avec un vol estimé à environ 3 millions de francs CFA.

Une enquête a été ouverte et une autopsie a été ordonnée pour déterminer les circonstances exactes du décès. Mbaye Sy laisse derrière lui deux veuves et une fille unique, complète L’Observateur.