Le vote du projet de budget du ministèreplaidoyerdes et de l’action sociale, ce jeudi 28 novembre 2019, a pris les allures de procès de la santé au Sénégal. 74 députés sont intervenus à un débat fleuve (plus de 6 heures débat) au cours duquel un tableau sombre de la santé a été dressé. Ce, en dépit des efforts consentis par le gouvernement avec près de 15% du budget national alloué à ce département. De Bignona à Kanel en passant par Saint-Louis, Pikine, Tataguine, Tambacounda…., les hôpitaux souffrent quasiment des mêmes maux: déficit de personnels, absence d’un plateau technique de qualité, manque de matériels, manque d’ambulances, qualité de l’accueil, rupture de médicaments.

La liste est loin d’être exhaustive. Saisissant la balle au bond, l’ancien candidat à la présidentielle de février 2019, le député Issa Sall plaide pour sa Tataguine natale qui ne dispose que d’un dispensaire pour un arrondissement de 80 mille habitants. L’ancien maire de Pikine, Pape Sagna Mbaye pour sa part plaide pour le relèvement de la subvention allouée à l’hôpital de Pikine qui se retrouve avec 500 millions par an au moment où d’autres structures sanitaires du même niveau ont reçu 1 milliard. Il en est de même pour l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye, à en croire le député Mbery Sylla. « Depuis 1983, l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye reçoit chaque année 200 millions comme subvention et manque de personnels », renseigne le député. La situation est encore plus alarmante à Saint-Louis, d’après la députée Marie Sow Ndiaye. « L’hôpital de Saint-Louis est en ruine et si on ne fait rien, on risque d’être des médecins après la mort.

Tous les députés qui se sont succédés, ont parlé de déficit de personnel dans les structures de santé à l’intérieur du pays, notamment Tamba qui n’a pas de chirurgien. Pourtant pendant ce temps, des internes des hôpitaux chôment », signale-t-elle. Au chapitre de la qualité de l’accueil et de la rupture de médicaments, la députée Adji Mbergane Kanouté a directement Interpellé le ministre dans son plaidoyer. « Monsieur le ministre, vous préférez parler de tension mais ce que nous constatons des fois c’est bien une rupture de médicaments. Monsieur le ministre, nous trouvons dans les hôpitaux un personnel d’accueil très désagréable. J’en ai moi-même fait les frais comme beaucoup de personnes ici », peste la députée qui demande un service d’accueil de qualité.