Nécrologie: la RTS perd l’oeil avec le décès de Seydina Oumar Gaye (photo)

Le monde des médias sénégalais est en deuil suite au rappel à Dieu de Seydina Oumar Gaye, ancien caméraman de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), survenu ce jour.

Ancien chef du service reportage, Seydina Oumar Gaye laisse derrière lui l’image d’un professionnel accompli, reconnu pour sa courtoisie et son engagement. Tout au long de sa carrière, il s’est distingué par son dévouement à la formation des jeunes générations de cadreurs, contribuant ainsi à l’émergence de nombreux talents dans le secteur audiovisuel.

Après sa retraite, il continuait de partager son expérience en tant que vacataire au Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), où il encadrait les étudiants avec passion.

La levée du corps est prévue ce jour à à l’hôpital Dalal Jamm, suivie de l’inhumation à Touba.

Le Directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, ainsi que l’ensemble du personnel, ont exprimé leur profonde tristesse et présenté leurs condoléances à la famille du défunt.