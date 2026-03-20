Nécrologie – l’ancien buteur sénégalais emporté par un cancer d’estomac

Ancien attaquant sénégalais et meilleur buteur du National en 2003, Mallo Diallo s’est éteint à l’âge de 46 ans, des suites d’un cancer de l’estomac.

Discret jusqu’au bout, l’ancien joueur avait fait le choix de garder sa maladie dans la sphère privée. Une volonté respectée par ses proches, ce qui explique que la nouvelle de son décès ne se soit répandue que plusieurs jours après sa disparition.

Formé à Dakar, Mallo Diallo avait pris la direction de la France en 1999, pour y bâtir l’essentiel de sa carrière. Attaquant généreux et efficace, il s’était particulièrement illustré sous les couleurs de Dijon, lors de la saison 2002-2003, terminant meilleur buteur du championnat National. Il connaîtra également la Ligue 2 avec Amiens, avant de poursuivre son parcours dans plusieurs clubs, notamment en région parisienne, où il laissera une forte empreinte. Au-delà de ses performances sur le terrain, c’est surtout l’homme qui revient dans tous les témoignages, lit-on dans “Wiwsport.com”.

Coéquipiers, entraîneurs et dirigeants saluent unanimement un joueur humble, souriant et profondément humain. « Un coéquipier exemplaire et un homme au grand cœur », résument plusieurs de ceux qui ont partagé sa carrière.

Après avoir raccroché les crampons, Mallo Diallo s’était tourné vers la formation des jeunes, transmettant sa passion et son expérience aux nouvelles générations. Un engagement apprécié dans les clubs où il est passé, notamment auprès des plus jeunes.