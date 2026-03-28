Nécrologie: le Général Abdoulaye Dieng est décédé, ce que perd le Sénégal…

Le Sénégal est en deuil suite au rappel à Dieu du général Abdoulaye Dieng, une figure emblématique des forces armées nationales. Né en 1948 à Ngaye Mékhé, il laisse derrière lui l’image d’un officier rigoureux et d’un diplomate profondément engagé au service de son pays.

Formé au Prytanée militaire de Saint-Louis, puis à la prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion 1970-1972), il a bâti une carrière remarquable au sein du Génie militaire. Reconnu pour ses solides compétences techniques et son sens du commandement, il a également renforcé sa formation aux États-Unis. Le général Dieng s’est distingué sur le terrain, notamment lors de l’opération Fodé Kaba II en Gambie, où son engagement lui a valu une citation avec étoile d’argent.

Au fil des années, il a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment à la tête du bataillon du Génie ainsi que des zones militaires n°3 de Kaolack et n°7. Sa trajectoire s’est ensuite prolongée sur le plan diplomatique avec une longue mission en tant qu’ambassadeur en Guinée-Bissau, fonction qu’il a exercée durant quatorze ans. Il avait été élevé au grade de général en 2000 sous la présidence de Abdoulaye Wade. Homme de foi, il était également connu pour son attachement à la confrérie mouride et sa proximité avec Serigne Bara Mbacké. Le défunt sera inhumé à Touba, après un hommage militaire.