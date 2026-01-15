Le Sénégal, la région de Ziguinchor et le département d’Oussouye ont perdu l’un de ses plus brillants maires des années 1980 : Ousmane Egouloubène Diedhiou. Premier maire libéral du Sénégal, il est décédé hier mecredi 14 janvier 2026.

Ancien pensionnaire de l’École nationale des cadres ruraux de Bambey ((ENCR, actuel Institut supérieur de formation agricole et rurale – ISFAR) il a été celui qui aura bouleversé l’échiquier politique dans les années 80 fortement dominé par le Parti socialiste au pouvoir.

Ousmane Egouloubène Diedhiou va renverser la tendance en prenant la tête de la municipalité d’Oussouye, devenant ainsi le premier opposant à être maire sous la bannière du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Son inhumation est prévue demain vendredi 16 janvier 2026.

Kewoulo présente ses condoléances à sa famille biologique à ses frères du PDS et à la classe politique du pays.