Nécrologie : Décès de l’animateur du Sud FM Nicolas Diop

La presse sénégalaise perd l’une de ses voix. L’animateur Nicolas Diop, figure bien connue des ondes, est décédé ce jeudi des suites d’une maladie, a appris kewoulo.

Passé par la radio Nostalgie, ensuite Rfm où il a animé l’émission Real One, Nicolas Diop s’était enfin illustré à Sud FM, notamment à travers l’émission matinale Ndekki Li, aux côtés de Oustaz Maodo Faye et Mbacké Sylla. Sa voix chaleureuse et son professionnalisme avaient marqué les auditeurs de la radio.

La rédaction de kewoulo s’associe à la douleur de ses proches, de ses collègues de Sud FM et adresse ses sincères condoléances à sa famille éplorée.