Le président directeur général de la Nouvelle minoterie africaine (NMA), Ameth Amar, est décédé ce lundi à Paris (France), des suites d’un malaise, a appris l’APS de sources proches de sa famille.

Le défunt, fondateur de la société agroalimentaire NMA, est considéré comme l’un des chefs d’entreprise les plus influents et les plus fortunés du Sénégal.



La Nouvelle minoterie africaine est une entreprise industrielle sénégalaise qui produit de la farine de blé, de l’alimentation pour bétail, de la volaille, de l’alimentation pour poissons et des pâtes.



’’C’est une grande perte pour le Sénégal. C’était un homme bien’’, a déclaré le chanteur sénégalais Youssou Ndour, évoquant la mort de Ameth Amar dans des propos relayés par la Radio futurs médias (RFM, privée).



Selon Yousou Ndour, qui se présente comme un ami du défunt, Ameth Amar ’’était constant dans l’amitié. Il a été très utile à son pays’’, dit la star sénégalaise.