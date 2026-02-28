Ndogou au palais avec Diomaye : L’«amère» conclusion du député Ismaila Diallo au terme de la rencontre

Ismaila Diallo fait partie des députés de Pastef qui ont pris part au «Ndogou» offert par le Pr. Bassirou Diomaye Faye, ce vendredi. Comme son collègue Abdoulaye Thomas Faye, le Premier vice-président de l’Assemblée nationale ne semble pas sorti rassuré de la rencontre dont l’objet était pourtant de dissiper les incompréhensions et d’amorcer une meilleure dynamique. Pour lui, le Pr. Diomaye semble accorder plus de crédit à sa coalition qu’à Pastef. Ci-dessous sa réaction complète.

«Dans les séquences politiques décisives, les divergences d’approche ne doivent jamais faire perdre de vue l’essentiel : la fidélité au projet et la cohérence de l’engagement. C’est dans cet esprit d’ouverture et de responsabilité que Ousmane Sonko a facilité la rencontre entre des membres du parti et le frère Diomaye, Président de la république.

L’objectif était clair : privilégier le dialogue, dissiper les incompréhensions et surtout inviter à un recentrage autour de l’ambition collective qui a suscité tant d’espoir chez les Sénégalais.

Cette démarche traduisait une volonté sincère de conciliation, mais aussi le rappel d’une évidence politique : aucun projet de transformation ne peut prospérer durablement sans l’ancrage solide de la force politique qui l’a porté. Or, force est de constater que le Président Diomaye semble aujourd’hui accorder davantage de crédit à sa coalition qu’au parti qui a constitué la matrice de sa légitimité politique.

Certes, la construction d’une coalition répondait à une nécessité administrative, stratégique et électorale. Elle a permis d’agréger des énergies diverses et d’élargir le socle du rassemblement. Mais il serait réducteur, voire inexact, d’occulter le rôle central du Pastef et de son leader naturel Ousmane Sonko, véritable locomotive de la victoire historique à l’élection présidentielle.

Les dynamiques électorales observées lors des législatives, à travers les performances de la coalition Pastef–Les Patriotes avec comme tête de liste, toujours Ousmane Sonko, n’ont fait que confirmer cette réalité : la confiance populaire s’est d’abord cristallisée autour d’un parti, d’un leadership et d’un projet clairement identifiés.

Au-delà des contingences conjoncturelles, l’enjeu demeure donc politique et moral : préserver la cohérence du projet, consolider la confiance militante et maintenir le lien organique entre l’exercice du pouvoir et la force citoyenne qui l’a rendu possible. C’est à cette condition que l’espérance née de l’alternance pourra se transformer en résultats durables pour le Sénégal.»