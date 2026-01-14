Le nommé Birame Sène, alias « Ndiangou », âgé de 43 ans et voleur de bétail notoire, a été mortellement blessé au cours d’une bagarre avec le sieur Mbissane Ndione, à qui il tentait de dérober son troupeau de bœufs.

Depuis le 26 septembre 2026, Birame Sène et son complice Aliou Diouf (40 ans) faisaient l’objet d’un avis de recherche. Ils étaient impliqués dans un vol de bétail portant sur 11 moutons, commis avec l’usage d’un moyen de locomotion au village de Mballakh, dans l’arrondissement de Fissél.

Lors d’une précédente course-poursuite avec les villageois, les deux malfrats avaient réussi à prendre la fuite avec les bêtes, abandonnant derrière eux une charrette et un cheval au village de Ndiaye Ndiaye. Si la charrette avait été immobilisée à la brigade de Ndiaganiao, le cheval, confié au chef de village, est décédé quelques jours plus tard. Entre-temps, quatre des moutons volés avaient été retrouvés au domicile d’Aliou Diouf.

Une semaine après leur premier forfait, Birame Sène et un certain Ndome Ndione ont tenté une nouvelle incursion nocturne dans les enclos des sieurs Aly Ndione et Mbissane Ndione. Manque de chance : les deux éleveurs surveillaient leurs troupeaux.

Une violente bagarre a éclaté. Birame Sène a asséné un coup de machette à Mbissane Ndione, qui a immédiatement riposté pour se défendre. Dans la confusion, l’acolyte Ndome Ndione a pris la fuite avant d’être appréhendé plus tard par les pandores. Le voleur Birame Sène, grièvement atteint, a succombé à ses blessures avant l’arrivée des gendarmes.

L’éleveur Mbissane Ndione, blessé, a d’abord été évacué au poste de santé local. Une fois son état stabilisé, il a été déféré au parquet de Mbour pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Quant à Ndome Ndione, le complice du défunt, il est poursuivi pour association de malfaiteurs et tentative de vol commis la nuit.