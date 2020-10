NAUFRAGES DE PIROGUES, ACCIDENT ALLOU KAGNE Macky Sall s’exprime

“Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall exprime sa profonde compassion et présente ses condoléances attristées aux familles endeuillées par les naufrages de pirogues survenus récemment sur les voies de la migration clandestine. Le Président Sall prie pour le repos de l’âme des victimes.

S’agissant du dernier cas qui s’est déroulé au large des côtes sénégalaises, dès que l’alerte a été donnée, la Marine nationale a projeté sur les lieux les moyens nécessaires pour mener des opérations de secours qui ont permis le sauvetage de plusieurs passagers de l’embarcation.

Le Chef de l’Etat a donné les instructions pour qu’une assistance immédiate soit apportée aux familles éplorées. De même, des moyens additionnels exceptionnels seront mobilisés par la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes pour soutenir les rescapés des naufrages et leur apporter, ainsi qu’aux autres jeunes des zones concernées, la formation, le financement et l’encadrement nécessaires pour développer des projets générateurs de revenus.

Devant la recrudescence de la migration clandestine, le Chef de l’Etat a donné des instructions fermes pour le renforcement du contrôle des embarcations, de la surveillance côtière, de l’identification et du démantèlement systématique des réseaux de passeurs qui organisent ce trafic illicite.

Enfin, SEM le Président Macky Sall prie pour le repos de l’âme des victimes de l’accident survenu à Allou Kagne, sur la route nationale N°1, le 29 octobre 2020, et présente ses condoléances émues à leurs familles. Le Président Sall invite, une fois de plus, au respect scrupuleux des règles du Code de la route afin d’éviter ces accidents tragiques dus à la négligence humaine.

Seydou Guèye”