Naufrage meurtrier au large de la Mauritanie: des femmes et des enfants parmi les victimes

Une embarcation transportant des migrants a sombré mercredi au large de la Mauritanie, faisant 58 morts, selon l’Organisation internationale pour les migrations. L’embarcation a heurté un rocher en pleine mer, elle a commencé à prendre l’eau et le moteur s’est désagrégé. 83 passagers ont réussi à rejoindre la côte à la nage, selon la même source. Le bateau était parti de Gambie le 27 novembre dans l’objectif d’atteindre l’Espagne. Les survivants ont dit à des employés de l’OIM, qu’au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient à bord. Une information confirmée par les autorités mauritaniennes.



« Nous savons que cette embarcation de fortune transportait entre 150 et 180 personnes, dont des femmes et surtout des jeunes âgés de 20 à 30 ans », indique pour sa part le ministère mauritanien dans son communiqué. « Malheureusement, on dénombre 58 morts et 10 rescapés dans une situation qui demande l’hospitalisation en urgence. Au total, 85 rescapés ont été recueillis et accueillis suivant les règles d’hospitalité qu’exigent la solidarité humaine, la fraternité et l’hospitalité africaines », ajoute le communiqué publié à Nouakchott.

Les autorités mauritaniennes ont pris contact avec les services consulaires de Gambie et l’ambassadeur gambien est attendu sur place, selon l’AFP.