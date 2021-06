Nampalys Mendy : La perle régulatrice du milieu des lions enfin trouvée?

«Nampalys, on est allé le chercher parce que son profil est aussi un maillon qui manquait dans l’équipe nationale. Une équipe, c’est aussi comme ça : regarder là où nous devons progresser, là où nous devons apporter des joueurs», a fait savoir Cissé en conférence de presse, samedi après le match contre la Zambie.

Après trois matches avec le Lions, le natif de Seyne-sur-Mer (France) a séduit Aliou Cissé qui ne tarit pas d’éloges. «C’est un joueur intéressant. J’ai fait jouer beaucoup de joueurs à ce poste de sentinelle. J’ai beaucoup cherché ce profil et l’arrivée de Nampalys nous donne beaucoup plus de sérénité et d’équilibre dans le jeu. C’est un bon joueur qui a beaucoup d’expérience», reconnaît Cissé.