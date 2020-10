MOUVEMENT D’HUMEUR DANS LE SECTEUR DE L’ÉLEVAGE

L’association nationale des techniciens et ingénieurs des travaux d’élevage du Sénégal, du privé et de la fonction publique a décidé de lancer un mouvement d’humeur. Selon Le Témoin, elle s’insurge contre les agissements du Président de l’ordre des vétérinaires qui vise à piétiner ce corps de métier. A en croire l’association, le président de l’ordre des vétérinaires pour un problème crypto-personnel, car ayant perdu ses marchés en insémination artificielle, «tend des pièges à des agents qui exercent légalement», lit-on dans le communiqué qui est parvenu à nos confrères.

L’association dénonce aussi l’acharnement sur les vrais acteurs de développement de l’élevage, les fraudes sur les importations de lait animal, l’utilisation de lois non promulguées… Selon le communiqué, cette affaire ayant atterri au tribunal, les techniciens indiquent qu’ils vont paralyser le système. Ce combat sera mené dans le but de trouver des solutions concernant «la différence de salaire de plus 300 000 Fcfa qui existe entre leurs homologues de la santé humaine, leur grade de la hiérarchie A1 spéciale etc».