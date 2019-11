Après la sortie de Me Djibril War l’accusant d’avoir détourné 600 millions encaissés durant son magistère de président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle. Moustapha Diakhaté apporte une réplique salée au député.

« Dans ses affabulations, Djibril WAR a doublement menti au peuple sénégalais aussi bien sur le montant de mes émoluments que sur celui des crédits alloués au Groupe BBY » écrit l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sur sa page Facebook.

Moustapha Diakhaté révèle son véritable salaire à l’assemblée nationale. « En tant que Président du Groupe BBY, au lieu de 3 millions francs de CFA, je recevais mensuellement 5 millions de la même monnaie » précise-t-il.Et malgré tous avantages du poste de président de groupe parlementaire, l’ancien ministre conseillé ajoute « c’est sur ma demande que le Président de l’Alliance pour la République ne m’a pas investi sur la Liste de la Coalition BBY lors des législatives de 2017. »

« Pour ce qui concerne le budget de fonctionnement du Groupe BBY, contrairement aux mensonges du député WAR, les crédits s’élevaient à 5 au lieu de 10 millions francs de CFA » martèle Moustapha Diakhaté.

Dans cette publication sur sa page Facebook, il donne des explications précises sur son passage à la tête du groupe parlementaire BBY. Et pour terminer il lance à se détracteurs : « rien ne me fera renoncer à l’honneur d’être la cible d’individus comme Djiril WAR et les Autres Petits Ruminants. »