Moustapha Cissé Lô remet en cause la gestion de Moustapha Niasse

Dans une note transmise à la presse, Moustapha Cissé Lô a exigé un audit de la gestion de l’assemblée Nationale par Moustapha Niass. institution. Le député et premier vice-président de l’Assemblée nationale dénonce un manque de transparence qui, selon lui, caractérise l’hémicycle.

« Je dénonce […] le mode d’organisation et de fonctionnement de la gestion de l’Assemblée nationale : il n’y a pas de transparence, ni de contrôle des ressources destinées à son fonctionnement. (…) Je réclame la mise en place d’un comité ad’hoc pour auditer l’Assemblée nationale sénégalaise», a déclaré le député de la majorité qui défraie la chronique actuellement. .



Pour lui c’est la marche normale des choses; «Je tiens à préciser que, sur la demande du Conseil des ministres ainsi que sur la mienne, le Parlement de la Cedeao a été auditée à deux reprises» fait savoir Moustapha Cissé Lô, qui se félicite d’avoir dirigé l’institution communautaires durant quatre années

Le responsable de l’Apr a aussi dénoncé le mode de financement de la Direction à l’entrepreneuriat rapide (Der) qui, d’après lui, ne fait pas les choses dans les règles de l’art: «Je persiste et signe qu’il y’a bel et bien un détournement d’objectifs», ajoute-t-il, demandant également une évaluation des deux dernières campagnes agricoles 2018- 2019 et 2019-2020 et la publication de tous les acteurs impliqués dans la commercialisation, la distribution et les bénéficiaires des produits agricoles subventionnés par l’Etat du Sénégal.

