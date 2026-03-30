Mort de Khadija Sow : le mari de la tiktokeuse contre-attaque

Khadija Sow, la célèbre tiktokeuse décédée dans des conditions troubles, a été inhumée samedi au cimetière de Sicap-Mbao. Pendant ce temps, l’enquête sur sa disparition suit son cours : son mari, M. Seck, désormais poursuivi pour meurtre, après avoir été initialement accusé de coups mortels, et ses deux parents, confrontés au chef de non-assistance à personne en danger, devraient être déférés ce lundi au parquet du tribunal de Pikine/Guédiawaye. En vue de leur face-à-face avec le chef du parquet, les trois suspects contre-attaquent par la voix de leurs avocats.

L’Observateur, qui donne l’information, souligne que les robes noires dénoncent en effet une requalification «brutale» et «non justifiée» des faits, soulignant qu’aucune preuve matérielle ne permet d’invoquer des violences volontaires et estimant que l’hématome relevé sur le cuir chevelu de la tiktokeuse peut être consécutif à une chute accidentelle. «La défense invite ainsi les enquêteurs à reconsidérer les faits sur la base des seules données scientifiques», rapporte le quotidien du Groupe futurs médias.

Plaidant également pour les parents du principal suspect, Ousmane M. et Marème F., les avocats de la défense conteste toute «abstention fautive», rappelant que Khadija Sow a été transportée à l’hôpital après son malaise suivi de son écroulement (récit de son mari).

L’Observateur rapporte que la famille des mis en cause exprime sa «profonde tristesse» pour le décès de la tiktokeuse, mais elle dénonce une «condamnation anticipée» de ses proches, appelant à la retenue et au respect de la présomption d’innocence.