Mort d’Abdoulaye Ba : six responsables de la police relevés de leurs fonctions

La mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ, survenue le 9 février 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) lors d’échauffourées avec les forces de l’ordre, entraîne ses premières conséquences administratives.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a relevé de leurs fonctions plusieurs responsables du commandement des éléments sur le terrain, marquant une première dans la gestion des bavures policières à Dakar.

Selon Libération le commissaire du Point-E et les trois chargés du commandement sur le terrain, relevés de leurs fonctions ; la mesure vise aussi un adjudant et un lieutenant de police.