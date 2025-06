Le nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, a effectué une visite de courtoisie au Grand Serigne de Dakar, El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop, Chef Supérieur de la Collectivité Lébou, ce mardi 24 juin 2025, au Pinthe de Santhiaba.

Accompagné de ses vicaires épiscopaux, les abbés Gérard Diène, Alphonse Birame Ndour, Georges Khory Diouf, Pierre Sandi Diouf, Jacques Diouf et Olympe Badji, ainsi que des représentants du laïcat catholique, notamment Philippe Tine, Xavier Dosseh, Salomé Ndour Diouf et Marie Louise Diouf, Monseigneur André Gueye a été chaleureusement accueilli.

Lors de cette rencontre empreinte de solennité et de fraternité, les deux autorités, religieuse et coutumière, ont souligné les liens séculaires unissant la Collectivité Lébou et l’Église catholique. Les échanges, riches et cordiaux, ont porté sur l’importance du dialogue interreligieux, la préservation de la cohésion sociale et le respect mutuel entre traditions et spiritualité.

Le Grand Serigne de Dakar, entouré des dignitaires de la République traditionnelle lébou, notamment le Ndeye Dji Rew, les Diaraf, Diambours, Freys, Saltigués, chefs de Pinthe et de villages, ainsi que du maire de Dakar-Plateau, M. Alioune Ndoye, ancien ministre, a salué la nomination de Monseigneur Gueye à la tête de l’Archidiocèse de Dakar. Il a également magnifié cette visite, symbole fort de la fraternité entre communautés religieuses au Sénégal.

Enfin, le Chef Supérieur de la Collectivité Lébou a réaffirmé l’attachement profond de la communauté à la paix, à la stabilité sociale et au dialogue permanent entre musulmans et chrétiens, vecteurs d’harmonie dans un Sénégal multiconfessionnel et uni.