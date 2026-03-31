Mondiale 2026: la Norvège, avec Haland tenue en échec par la Suisse

Cinq jours après avoir été battue par les Pays-Bas, la Norvège n’a pas réussi à se reprendre. Malgré le retour d’Erling Haaland, les Norvégiens ont été tenus en échec par la Suisse (0-0).

À ce rythme, Pape Thiaw va rapidement changer d’avis. En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Lions n’avait pas tari d’éloges au sujet de la sélection norvégienne, qu’il a qualifiée de la « meilleure équipe d’Europe en ce moment », sans doute en se référant du parcours des Drillos lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Sauf que pour cette trêve internationale, les Norvégiens n’ont pas vraiment démontré ce statut et peuvent même inquiéter leurs supporters à moins de trois mois du Mondial

Haaland n’a pas suffi

Les Norvégiens, futurs adversaires du Sénégal au Mondial, ont semblé loin du niveau qu’ils affichaient il y a quelques mois. Malgré le retour de leur attaquant star Erling Haaland, mis au repos la semaine dernière lors de la défaite contre les Pays-Bas (2-1), les joueurs de Stale Solbakken ont été inefficaces face aux cages. Alexander Sorloth, peu à l’aise dans un rôle d’ailier, lui l’habituel avant-centre de l’Atlético de Madrid, a eu les occasions d’ouvrir le score mais n’a pas réussi à appuyer sa frappe (60e) ni à cadrer sa tête (68e).

S’ils se sont montrés plutôt solides, les Suisses, de leur côté, ont eu plus de mal à créer du danger sur la pelouse en très mauvais état de l’Ullevaal Stadion, qui a visiblement souffert de l’hiver scandinave. Après une frappe trop écrasée de Dan Ndoye (6e), les Helvètes ont dû attendre la 41e pour se procurer trois occasions consécutives, mais ni Fabian Rieder (42e), ni Dan Ndoye (44e), ni Rubeb Vargas (45e) n’ont trouvé le cadre. La Suisse aura un œil attentif ce soir sur la finale de barrages entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie, qui déterminera son dernier adversaire au Mondial-2026 dans le groupe B avec le Qatar et le Canada.