Mody Guiro à Ousmane Sonko : « Préserver les emplois existants »

Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), Mody Guiro a voulu être exhaustif, hier, devant le Premier ministre, revenant véritablement sur tous les problèmes rencontrés actuellement par les travailleurs et dans tous les secteurs.

En insistant sur deux grands soucis : les accords signés non respectés et les licenciements notés dans les secteurs public et parapublic. « Vous devez tout faire pour apaiser le climat social. Et apaiser le climat social revient d’abord et avant tout à préserver les emplois existants », a dit Mody Guiro, s’adressant à Ousmane Sonko à la rencontre tripartite Gouvernement, Patronat et Syndicats tenue au Grand théâtre.

Le syndicaliste qui s’exprimait au nom de ses camarades, appelle l’État à prendre en charge les cahiers de doléances avec « responsabilité et objectivité », soulignant que « les travailleurs ne demandent pas l’impossible ».

Les syndicats acceptent, dit Mody Guiro, la main tendue de l’État pour un climat social apaisé, réaffirmant toutefois la nécessité de promouvoir des emplois décents et durables pour le bien du pays et de son développement.

Abdoulaye DIALLO