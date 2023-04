Modernisation de Ziguinchor: Ousmane Sonko a dévoilé les douze grands projets pour sa commune

La salle polyvalente du CDEPS de Ziguinchor a refusé ce mercredi 26 Avril 2024 dans l’après midi du monde.

En effet, le maire de la commune de la ville précitée, Ousmane Sonko, a procédé devant ses administrés venus nombreux répondre à l’invitation, à la présentation des 12 grands projets phares qui devraient changer le visage de leur terroir.

Parmi ses futurs grands chantiers figure la réhabilitation des marchés: Mariama Diedhiou qui abritera une superficie totale de 2000m2 dont 850m2 à l’intérieur avec une capacité de 58 cantines existantes et le marché Banéto qui occupera elle aussi 1426m2.

Un nouveau marché dédie aux produits halieutiques ” marché aux poissons” sera aussi nouvellement construit pour mieux alimenter ces grands consommateurs de poissons qui peuplent cette commune.

Les cimetières de Santhiaba, Belfort et Kenya sont aussi concernés par les grands travaux de réfection annoncé par le leader de la coalition YAW.

Mieux, si les femmes de la commune dirigé par le président du parti Pastef, se sont senti très heureuses en voyant à travers la présentation faite par leur maire, les futurs marchés qui les sont dédiés, le monde sportif ziguinchorois peut aussi en attendant de voir de leur propres yeux, afficher un sentiment de satisfaction pour son aimable stade Jules François Bertrand Bocandé qui sera lui aussi entièrement réfectionné.

Que dire donc des rond points et des très bels aménagements paysager doublés d’espaces de loisirs, de parking sportifs et des grands artères qui seront construites dans la commune et dont le projet dénommé ” promenade des Ziguincho-rois” est conçu et porté par le grand architecte et natif de la région, Atépa Goudiaby, pour offrir un luxueux cadre de vie et d’épanouissement aux habitants de la capitale du sud.

Source: Kewoulo.infos