Mimi tance les alliés du Président Macky Sall:  » Les politiques doivent cultiver plus d’humilité »

La présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) a recadré les responsables de la mouvance présidentielle, qui n’hésitent plus à se signaler par des attaques sur les médias. Venue à Kaolack ce samedi pour présider l’assemblée générale de fusion dans l’APR de l’Alliance pour la promotion du développement local, elle a souligné que les « politiques doivent cultiver plus d’humilité ».



« Les politiques doivent revoir leur copie, surtout leur communication en public, un responsable doit avoir un langage policé et un comportement exemplaire. Aujourd’hui, Ils ont fini d’être considérés comme des faux et leur parole est mis en doute par les citoyens, alors qu’ils ont une énorme responsabilité dans les affaires de la cité, car ils doivent être porteurs de vision », a déclaré M. Aminata Touré.



« Il y a 8 mois, le président Macky Sall a été plébiscité par les populations à hauteur de 58% par les populations, donc la manière de l’aider, est de mettre en oeuvre au niveau de nos quartiers, de nos villes, des programmes comme ‘Sénégal, O déchet’ ou encore ‘Sénégal vert’ », conseille-t-elle.