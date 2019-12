Mgr Benjamin Ndiaye : « Arrêtez de boire de l’alcool »

L’archevêque de Dakar a bouclé, hier, les 4 jours de visite réservés aux habitants de Grand-Yoff, particulièrement les chrétiens. Lors d’un forum qu’il a présidé, en présence du maire de la Madiop Diop, Mgr Benjamin Ndiaye a dénoncé avec force les violences faites aux femmes. Pour lui, la consommation abusive d’alcool et l’usage de drogue sont à l’origine de ces pratiques rétrogrades. Ainsi, il invite, rapporte Tribune, au sens des responsabilités. « C’est honteux et c’est une plaie dans nos communautés. C’est aussi un problème d’assainissement et un enjeu d’écologie humaine qui mérite qu’on en fasse un plan d’action. La violence faite aux femmes est une dénonciation très courante aujourd’hui. C’est vraiment un manque de respect de la créature, parce que vous utilisez la force contre une personne plus faible que vous. Pourquoi ? ».

Selon Mgr Benjamin Ndiaye, ces pratiques rétrogrades sont contraires à la religion. « Quand on voit tout le respect qu’on doit à la femme, parce que mère, nous nous devons de les protéger, pas de les violenter. Et une maman, on la respecte, franchement ! », martèle-t-il. Mgr Benjamin Ndiaye a aussi incité les Sénégalais à avoir des comportements éco-citoyens. À cet effet, il pense que l’Église doit être le fer de lance en vue de les pousser à un changement de mentalité en ayant des attitudes plus respectueuses de l’environnement. La question de l’emploi des jeunes et des femmes, la misère des populations, les difficultés quotidiennes et tant d’autres questions ont été abordés par Benjamin Ndiaye au cours de cette visite. Pour finir, il appelle les chrétiens à la solidarité pour achever les travaux de construction de l’église Saint Paul de Grand-Yoff.