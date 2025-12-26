UNE MESSE DE MINUIT A LA PAILLOTE AU CAP SKIRRING (Par Grincheux)

Ce mercredi soir, veille de Noël, j’avais décidé d’aller assister à la messe de minuit sur la plage, au bord de l’océan, dans la palmeraie de La Paillote, mon hôtel favori au Cap Skirring. Je rassure mes amis laïcs, contrairement à Chateaubriand, j’ai ressenti son émotion mais je n’ai pas pleuré, encore moins cru.

En fait, je voulais juste me replonger dans ces souvenirs d’une jeunesse lointaine lorsque j’accompagnais mes parents, catholiques intégristes, au Sacré-Cœur d’Ixelles. Nous assistions à trois messes successives bercées par la chorale des religieuses qui entonnaient le catalogue classique des joyeuses comptines de la Nativité.

J’adorais cette fête de Noël en famille !!! L’ennui reste aujourd’hui que je n’ai plus de famille, que je ne souhaite surtout plus déranger celle des autres avec une mélancolie qui ne doit pas être la leur ce beau soir de Noël.

Vous raconter que j’aurais pleuré serait vous mentir mais l’émotion était bien présente en écoutant les ravissantes gamines de la chorale de Kabrousse nous chanter en dansant leurs hymnes locaux rythmés des percussions de leurs balafons sénégalais.

Le catholicisme est joyeux en Afrique, la messe devient une sorte de fête hypnotique, la foi semble plus réelle, plus profonde, compréhensible quand elle représente le dernier infime espoir d’un avenir meilleur pour des populations défavorisées. Les religions ont encore de fort beaux jours devant elles dans les pays sous-développés.

Je ne priais pas mais je réfléchissais en regardant ces ravissantes jeunes femmes chanter Noël en ondulant du croupion. Le charabia rituel du prêtre ne m’intéressait que fort modérément. Les agenouilleurs africains sont de bons professionnels mais il s’agit plus ici d’un statut local respectable, d’ailleurs respecté mais, visiblement, sans exiger une quelconque obligation de vocation intérieure.

Donc, je réfléchissais… Lorsque le génie réfléchit, l’éclair peut jaillir à chaque instant :

L’Afrique est une incroyable usine à fabriquer des bébés. Ils sont 1,5 milliard aujourd’hui, ils seront 2,5 milliards demain. Ces bébés vont évidemment grandir vaille que vaille dans la poussière des villages avant de déferler sur une Europe en voie de dépeuplement, une Europe parfaitement incapable de les assimiler dignement ce que nous faisions facilement autrefois avec l’immigration encouragée d’Italiens, d’Espagnols, de Portugais, même de Polonais.

Nous ne voulons pas d’une immigration civilisationnelle islamique mais bien d’une immigration choisie, donc très sélective !!! Pourquoi ne pas tenter dans un petit pays comme la Belgique une expérience intéressante. Pourquoi la Belgique ? Parce qu’elle se dépeuple lentement, qu’elle est petite, qu’elle pourrait être exemplative dans une Europe paniquée à la seule idée du grand remplacement par un redoutable Kalifa islamique.

Nous sommes presque 12.000.000 de Belges répartis dans 6.000.000 de familles nucléaires. Imaginons que 3.000.000 de ces familles adoptent une petite fille ou un petit garçon africain pour leur assurer une éducation correcte sans couper personne de ses racines familiales africaines.

Vingt ans plus tard, nous aurions une belle jeunesse belgo-africaine qui pourrait alors décider soit de rester en Belgique avec des débouché plus sérieux, soit de repartir en Afrique pour assurer un réel développement constructif, bien différent de la situation mal vécue actuellement dans la majeure partie du continent africain.

J’avais moi-même adopté à l’époque une ravissante petite Sénégalaise que j’adorais littéralement. Ma seconde épouse criminelle, Huguette Elsocht, et son infâme complice belge pédophile, Patrick Lausberg, m’ont brutalement kidnappé ce bonbon sénégalais dont je n’ai plus eu la moindre nouvelle depuis le 21 mai 2016. Ainsi va la vie, même celle des gens de bien, souvent trop bons, donc probablement trop cons.

Une bataille perdue n’est pas une guerre perdue, A une tout autre échelle, la petite Belgique insignifiante se grandirait aux yeux du monde en adoptant une politique exemplaire d’ouverture volontariste à de nombreux jeunes africains dont elle pourrait assurer la parfaite intégration, celle dont ils ont besoin pour survivre en Europe.

Une majorité de familles africaines accepterait volontiers d’offrir cette chance à un de leurs nombreux enfants dans la mesure où le lien social devrait impérativement être maintenu. Un enfant bien intégré en Belgique serait une chance pour la Belgique comme pour sa famille africaine.

Enfin un échange gagnant-gagnant au lieu de se contenter de piller les ressources africaines. Ecoutons un vieux sage africain, l’ancien Président Jomo Kenyatta, le père de l’indépendance du Kenya :

‘Quand les blancs sont venus, nous avions les terres, ils avaient la Bible, ils nous ont appris à prier les yeux fermés, lorsque nous les avons ouverts, les blancs avaient les terres et nous gardions la Bible’.

Ce fut bien l’objet de ma réflexion spirituelle durant cette belle messe de minuit d’un Noël 2025 sur la plage de La Paillote, un beau souvenir existentiel dans l’océan habituel de nos innombrables emmerdements.

Joyeux Noël à vous tous.

Grincheux