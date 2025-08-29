« Mercenaire de la plume et de la parole » : Madiambal Diagne sévèrement attaqué par Tawaxu Sénégal

La présidente des femmes du mouvement Tawaxu Sénégal, Aïssatou Fall, et Bassirou Samb, responsable des jeunes dudit mouvement, n’ont pas épargné le journaliste Madiambal Diagne, qui a accusé Khalifa Sall d’avoir facilité l’élection d’Abass Fall de Pastef à la tête de la mairie, au détriment de sa lieutenante Ngoné Mbengue.

Une affirmation qu’Aïssatou Fall qualifie de « mensonge de trop » : « Je ne veux pas citer son nom. Il est coutumier des faits, il n’a aucune moralité. C’est un mercenaire de la plume et de la parole. Il n’est plus crédible », a-t-elle déclaré.

De son côté, Bassirou Samb cite nommément Madiambal Diagne et regrette sa posture : « Le peu de dignité qu’il avait, il l’a perdu. Parce que vu son âge, il doit dire la vérité, car il a une famille qui l’écoute. Si Madiambal dit que Khalifa Sall et Barthélémy Dias se sont vus le 20 août dernier, il raconte des histoires. C’est faux », a dénoncé M. Samb.