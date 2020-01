Mercato : Mané 2020, Mbappé 2021, le Real Madrid a tout prévu

Pour revenir au sommet du football européen, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, le Real Madrid a de grandes ambitions lors des prochains marchés des transferts.

Avec le retour de Zinedine Zidane, le club madrilène n’avait déjà pas lésiné sur les moyens l’été dernier, avec un investissement de plus de 300 millions d’euros pour recruter des joueurs comme Hazard, Jovic ou Mendy. Mais ceci n’était qu’une petite entrée avant un plat de résistance bien plus costaud. En effet, selon Diariogol, les Merengue ont prévu un énorme plan pour l’avenir. Afin de former la meilleure attaque du monde, le Real ambitionnerait d’abord de recruter Sadio Mané.

Le Real vote Mané en 2020

Brillant sous le maillot de Liverpool depuis plusieurs années, et encore plus que jamais en 2019, l’international sénégalais est grandement apprécié par Zizou. Par conséquent, Florentino Pérez pourrait céder aux demandes de son coach en effectuant un transfert de 140 millions d’euros pour celui qui a marqué 15 buts et délivré 11 passes décisives cette saison. À l’horizon 2020, Madrid se verrait donc avec un trio offensif composé de Mané, Benzema et Hazard.

Mbappé pour l’après-Benzema

Mais après, la Maison Blanche passera au dessert avec Kylian Mbappé dans son viseur. « Dans le futur, Mbappé devrait remplacer Benzema à la pointe de l’attaque du Real Madrid, pour que l’équipe de Zidane soit encore plus redoutable », explique le média espagnol. Une annonce montrant que le Real est prêt à patienter encore quelques années avant de récupérer Mbappé. Au grand bonheur du Paris Saint-Germain, qui souhaite actuellement prolonger le contrat de son champion du monde.