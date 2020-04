Mercato – Barcelone : Ça ne ferait plus aucun doute pour Griezmann !

Le doute entoure l’avenir d’Antoine Griezmann. Mais en coulisse, le FC Barcelone aurait déjà tranché pour le Français.

Un an et puis s’en ? Antoine Griezmann n’avait pas souhaité passer une seconde fois le FC Barcelone l’été. Mais le train pourrait bien le laisser à quai durant l’été. En effet, alors que le Français a rencontré les plus grandes difficultés pour sa première saison en Catalogne, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Griezmann. A la recherche de liquidités, le Barça pourrait décider de vendre l’ancien de l’Atlético de Madrid et aujourd’hui, ce scénario ne ferait plus aucun doute.



Départ acté ?L’avenir d’Antoine Griezmann s’écrirait loin du FC Barcelone. Tel est ce que révèle Sky Sports ce mercredi. L’idée première des Catalans serait d’utiliser le Français pour convaincre le PSG de lâcher Neymar. Et si cette affaire venait à ne pas se réaliser, Griezmann devrait tout de même partir. En effet, le Barça aurait bien l’intention de vendre le champion du monde, évaluée à 100M€, afin de renflouer les caisses et minimiser l’impact de la crise causée par le coronavirus.