Une polémique enfle depuis la sortie de Cheikh Yérim Seck sur 7TV, affirmant que Khalifa Sall serait en contact avec le régime de Pastef par l’intermédiaire de Déthié Fall. Le leader de Taxawu Sénégal a immédiatement réagi, qualifiant cette déclaration de pure invention.

Selon seneweb qui cite Les Échos, un échange téléphonique a bien eu lieu entre Khalifa Sall et le journaliste. Mais le journal reste vague : il ne donne aucun détail sur le contenu de leur conversation, se limitant à préciser que Cheikh Yérim Seck, injoignable dans un premier temps, a finalement rappelé l’ancien maire de Dakar.

Mamadou Léopold Mbaye, président de la commission scientifique de Taxawu Sénégal, confirme que Khalifa Sall avait tenté, sans succès, de joindre le journaliste juste après sa déclaration controversée. Pour lui, cette affaire repose sur un « mensonge » qui vise à brouiller l’image de son leader et à semer la confusion dans l’opinion.