Médina : Un étudiant décède après une intervention chirurgicale, une autopsie ordonnée

Le commissariat d’arrondissement de la Médina a été informé de la découverte d’un corps sans vie dans un appartement estudiantin. Il s’agit de N.S., 24 ans, étudiant en deuxième année à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). L’étudiant serait victime d’une complication médicale après une intervention chirurgicale selon des sources de Seneweb. Une autopsie a été ordonnée par l’autorité judiciaire.

Un appartement partagé par des étudiants ziguinchorois

Le corps a été découvert à la Médina, Rue 39×18, au troisième étage d’un appartement que la victime occupait avec neuf autres étudiants, originaires de la région de Ziguinchor.

Des douleurs persistantes après une opération

Selon G.H., l’un des colocataires de la victime, N.Seydi se tordait de douleurs abdominales depuis un certain temps. Après consultation médicale, il a subi une intervention chirurgicale le 9 décembre 2025 dans un célèbre hôpital public de Dakar, selon des sources de Seneweb proches l’enquête.

Devant continuer à faire des pansements après son opération, N.S. s’était rendu jeudi dernier audit hôpital. À son retour vers 11 heures, il a fait savoir à ses camarades que les douleurs persistaient toujours et devenaient de plus en plus insupportables.

Face à la détérioration de son état, ses camarades l’ont acheminé à l’infirmerie de l’UCAD. L’infirmier de garde lui a administré une perfusion, après quoi l’étudiant est retourné à l’appartement.

Selon toujours G.H., N.Seydi se tordait encore de douleurs et vomissait. Du sang a été constaté dans ses vomissures, aggravant l’inquiétude de ses colocataires.

Le lendemain matin, vendredi, à son réveil, l’étudiant a continué à vomir. Ne sachant plus quoi faire, ses camarades l’ont invité à se coucher sur un matelas dans une chambre.

Quelques-uns sont restés avec lui tandis que les autres étaient partis à la prière du vendredi.

C’est à leur retour de la prière que les étudiants ont constaté que la victime ne respirait plus. Ils ont immédiatement fait appel à la police.

Le corps a été enlevé par les sapeurs-pompiers de la caserne Malick Sy et transporté à l’hôpital Abass Ndao suite à une réquisition adressée au médecin-chef légiste pour autopsie.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès de ce jeune étudiant. L’autopsie permettra d’établir si le décès est lié à des complications post-opératoires ou à d’autres causes médicales.