Les médias iraniens ont annoncé samedi que les négociations pour mettre un terme à la guerre entre l’Iran et les Etats-Unis avaient commencé au Pakistan, médiateur des efforts de paix.

Evoquant notamment des “progrès réalisés lors des pourparlers et de la limitation des attaques du régime sioniste dans le sud de Beyrouth au Liban”, les agences iraniennes Fars et Tasnim ont indiqué qu’il avait été “décidé d’entamer des négociations entre l’Iran et les États-Unis à Islamabad”, sans en préciser ni l’agenda ni le format, direct ou indirect.

D’autres agences iraniennes, Mehr et Isna, ont publié la même information, après l’annonce par le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui a reçu les deux délégations séparément, du début des pourparlers.