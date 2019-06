Mediapart et The Guardian : Des versements financiers vers les comptes de Diack-fils révélés…

Mediapart et The Guardian :

Des versements financiers vers les comptes de Diack-fils ont été révélés par le quotidien britannique The Guardian et Mediapart qui confirment les versements 3,5 millions de dollars, réalisés à l’automne 2011 par la société Oryx Qatar Sports Investment détenue à égalité par Nasser Al-Khelaïfi et son frère Khalid, au profit d’une société de marketing sportif dirigée par Papa Massata Diack.

Selon Libération, il s’y ajoute un versement 5 millions de dollars, dont 440 000 (en cash) négocié entre Papa Massata Diack et le directeur de cabinet de l’actuel Émir du Qatar, Tamim al-Thani à Doha, lors d’une visite de la délégation de l’Iaaf chargée d’évaluer les sites susceptibles d’abriter les épreuves du Mondial 2017.

Pour rappel, l’ancien patron sénégalais de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf) et son fils, Papa Massata Diack, seront jugés en France pour corruption et blanchiment en bande organisée, a-t-on appris lundi 24 juin de source judiciaire.

Le Parquet national financier (Pnf) avait demandé en mai, leur renvoi devant un tribunal correctionnel. Les juges d’instruction chargés de l’affaire ont signé l’ordonnance de renvoi le 19 juin, précise-t-on, de même source.

Lamine Diack, 86 ans, et son fils sont accusés d’avoir retardé, contre paiement, la sanction d’athlètes soupçonnés de dopage, notamment russes, avec la complicité active de dirigeants de l’athlétisme russe. Au total, 3,45 millions d’euros avaient été réclamés directement ou indirectement aux athlètes, selon l’ordonnance dont a eu connaissance l’Afp.

Lamine Diack s’était notamment appuyé sur son fils, homme d’affaires et consultant en marketing de l’Iaaf au moment des faits, et dont le rôle est considéré comme « central » dans les malversations au sein de l’Iaaf.

Sont ainsi renvoyés avec eux en correctionnelle, l’ancien trésorier de l’Iaaf et ex-président de la Fédération russe d’athlétisme (Araf), Valentin Balakhnitchev et l’ex-entraîneur de l’équipe russe d’athlétisme, Alexeï Melnikov, tous deux en fuite.