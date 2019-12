Me Madické NIANG : «Je déclare solennellement que j’interrompt le processus de création d’un parti… »

Me Madické Niang dit au revoir à son ambition de création d’un parti politique. Il a officialisé la nouvelle ce vendredi, face à la presse.

«Je déclare solennellement que j’ai décidé d’interrompre le processus de création d’un parti que j’avais enclenché. A compter de ce jour, je me mets à l’écoute du Khalife générale des mourides pour servir plus que jamais le peuple sénégalais sous toutes les formes utiles et efficaces qui auront emporté son agrément», a-t-il indiqué face à la presse.

Me Madické Niang a pris cette décision suite à un «Ndigueul» du Khalife général des mourides. Ce dernier a souhaité qu’il mette un terme à l’ambition de créer un parti.