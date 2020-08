Me Demba Ciré Bathily : « Aucun texte n’interdit qu’on marche dans la rue sans masque »

L’arrêté ministériel sur les mesures pour le respect des gestes barrières est très mal interprété par les forces de l’ordre.

En effet, les gens sont arrêtés et contrôlés dans la rue pour non port de masque.

Que dit l’arrêté ? Me Demba Ciré Bathily répond : « Il n’y a pas un arrêté rendant obligatoire le port du masque en tout lieu. Il y a un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les lieux de commerce, les transports, les services de l’administration publique et du privé. En dehors de ces cadres définis par l’arrêté, le port du masque n’est donc pas obligatoire ».

En clair, selon la robe noire qui s’exprime dans L’Observateur, « aucun texte n’interdit qu’on marche dans la rue sans masque ».

Me Bathily de marteler : « Si on arrête des gens sans masque dans la rue, on fait dire à l’arrêté plus que ce qu’il prédit ».