Mbour : plus de 100 femmes restauratrices financées par la DER/FJ

À Mbour, plus d’une centaine de femmes évoluant dans le secteur de la restauration ont bénéficié d’un financement grâce à l’accompagnement de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ). Une initiative qui contribue à renforcer l’autonomisation économique des femmes et à soutenir les activités génératrices de revenus.

Selon Maïmouna Diouf, présidente de l’Union des femmes restauratrices du Sénégal, la DER joue un rôle déterminant dans l’accompagnement et la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Elle explique que la collaboration entre leur organisation UNAFES et la structure publique remonte à 2021.

« Nous avons commencé à travailler avec la DER/FJ depuis 2021. À ce jour, plus de 100 femmes restauratrices ont pu bénéficier de financements allant de 500 000 francs CFA à 8 000 000 francs CFA », a-t-elle indiqué.

Mme Diouf n’a pas manqué de saluer l’engagement de la déléguée générale de la DER, Aïssatou Mbodj, qu’elle félicite pour « le travail remarquable accompli en faveur de l’émancipation et de l’autonomisation des femmes ».

Parmi les bénéficiaires, Bernadette Sène témoigne de l’impact concret de ce financement sur son activité. Ayant obtenu un appui de 1 500 000 francs CFA, elle affirme que la DER a facilité l’accès au financement après le dépôt de sa demande. « La procédure n’a pas tardé. Grâce à cet appui, j’ai pu acheter du matériel pour améliorer mon service et satisfaire davantage ma clientèle », confie-t-elle. Elle souligne également les conditions de remboursement jugées souples, notamment la possibilité de bénéficier d’un délai de trois mois avant le début du remboursement, avec un taux d’intérêt faible.

De son côté, Awa Guèye raconte avoir interrompu ses activités pendant près de sept ans, notamment après la période de la pandémie de COVID-19. Son adhésion au programme de la DER lui a permis de relancer son commerce. « J’ai obtenu un financement de 3 millions de francs CFA. Cela m’a permis de relancer mon business. Depuis lors, je suis vraiment satisfaite », a-t-elle déclaré.

À travers ces financements et cet accompagnement, la DER/FJ poursuit sa mission de soutien à l’entrepreneuriat féminin et à la résilience économique des petites activités, particulièrement dans des secteurs comme la restauration, fortement touchés ces dernières années par les crises économiques et sanitaires.