Dans un communiqué, la police nationale l’interpellation d’un individu mis en cause pour des faits graves de pédophilie, détournement de mineur et actes contre nature.

Le 25 mars 2026, aux environs de minuit, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) du Commissariat Urbain de Mbacké, de retour de patrouille, ont procédé à l’interpellation d’un individu pour des faits de mœurs. Lors de leur service nocturne, les agents ont été informés qu’un suspect aurait attiré un jeune garçon dans sa chambre. Se transportant immédiatement sur les lieux, les enquêteurs ont surpris le mis en cause en flagrant délit, alors qu’il se livrait à des attouchements sur le mineur.

La victime, qui se déclare apprenti mécanicien, est domiciliée au quartier Garage Darou à Touba. Mettant à profit cette intervention, les enquêteurs ont procédé à une perquisition minutieuse de la chambre du mis en cause.

Cette opération a permis la découverte et la saisie des éléments suivants :

• Un (01) cornet de chanvre indien ;

• Une (01) bouteille de produit cellulosique.

Par ailleurs, les constatations effectuées sur les lieux ont révélé que le drap du lit, sur lequel les deux individus s’étaient installés, présentait des macules blanchâtres ayant l’apparence de liquide séminal. Le drap ainsi que les produits stupéfiants ont été immédiatement placés sous scellés pour les besoins de l’expertise technique et de la procédure judiciaire.

Entendue, la victime a déclaré avoir été abordée par le mis en cause alors qu’elle déambulait aux abords de la station Elton. Ce dernier lui aurait proposé l’achat de chaussures pour l’attirer à son domicile. Une fois sur les lieux, le suspect l’a déshabillée avant de se livrer à des attouchements sexuels sur sa personne jusqu’à éjaculation. C’est précisément à cet instant que les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus.

Interrogé sur les faits, le mis en cause a reconnu avoir pratiqué des attouchements sexuels sur le mineur ayant entraîné une éjaculation. Il nie toutefois toute pénétration anale.

Pour les nécessités de l’enquête, les scellés suivants ont été constitués :

• Le drap de lit maculé ;

• Un (01) cornet de chanvre indien ;

• Une (01) bouteille de produit cellulosique.

Conformément à la procédure, le mineur a été conduit en structure hospitalière pour un examen médical complet sous le couvert d’une réquisition.

Quant au mis en cause, il a été placé en position de garde à vue pour les chefs de : pédophilie, détournement de mineur, actes contre nature et détention de stupéfiants aux fins d’usage.

La poursuite des investigations permis d’établir la véritable identité de la victime. Il ressort de l’enquête que le jeune garçon avait initialement décliné une fausse identité, se présentant comme un apprenti mécanicien domicilié au quartier Garage Darou à Touba.

En réalité, le mineur était en situation de fugue depuis son domicile familial à Dakar. Sans domicile fixe entre les localités de Touba et Mbacké depuis le 18 mars 2026, il se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité. C’est dans ces circonstances que le mis en cause l’a abordé dans l’enceinte d’une station-service, avant de l’entraîner dans sa chambre pour abuser de lui.

Grâce à la vigilance de nos services et au recoupement des avis de recherche diffusés sur les réseaux sociaux, le père de l’enfant a été identifié et contacté. Ce dernier s’est immédiatement présenté au Commissariat Urbain de Mbacké, où il a formellement reconnu son fils.