Mbacké : B. Diaw assène des coups de gourdin à la femme de son frère

Au Tribunal de Mbacké, le juge a suivi le réquisitoire du Procureur de 3 mois de prison ferme contre le prévenu D. Diaw, en y adjoignant une amende de 50 000 F CFA et des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 F CFA. B. Diaw était attrait à la barre pour coups et blessures volontaires (cbv), portés sur la femme de son frère.