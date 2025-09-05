Le Commissariat urbain de Mbacké (Diourbel, centre) a interpellé, le 3 septembre 2025, un individu pour « association de malfaiteurs, détention d’armes blanches et tentative de vol en réunion avec violence », selon une note publiée sur la page Facebook de la Police nationale, ce vendredi 5 septembre. « L’arrestation a eu lieu dans le quartier de Palène, où une patrouille de police a surpris un groupe de quatre hommes, tous armés de machettes, en train d’agresser un passant », précise le communiqué.

La victime, qui tentait de résister à ses agresseurs venus lui dérober son téléphone et d’autres effets personnels, a été blessée au dos. À l’arrivée des policiers, les agresseurs ont pris la fuite. Toutefois, l’un d’eux, encore en possession de sa machette, a été interpellé au terme d’une course-poursuite, ajoute la même source. « Les trois autres complices ont réussi à prendre la fuite. Une enquête est en cours pour les retrouver », conclut la police.