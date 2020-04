Matam : Un berger de 21 ans se noie dans le bras du fleuve Sénégal

Un berger du nom de Mamidou Sow âgé de 21ans s’est noyé hier vendredi 24 avril dans le bras du fleuve Sénégal près du village de Sinthiou Mbal situé dans la commune de Nabadji (département de Matam).

Selon notre source, le jeune berger était parti le matin pour paître ses animaux aux alentours du bras du fleuve Sénégal.

Avec la chaleur qui sévit dans la zone, le défunt berger a sans doute voulu se baigner dans l’eau et cela lui a été fatal. C’est quelques heures plus tard que ses chaussures et ses habits seront retrouvés à coté du point d’eau par un passant qui a pris le soin d’alerter les villageois.

Le corps sans vie du jeune berger a été finalement repêché par les sapeurs pompiers de Matam après plusieurs heures de recherches puis déposé à la morgue de l’hôpital de Ourossogui. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête.