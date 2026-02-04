Maroc : le procès des supporters sénégalais prévu demain jeudi

Le procès de ces supporters Sénégalais est prévu pour jeudi 5 février 2026. Selon les informations recueillies, par la Rfm, le système judiciaire marocain traverse une période de turbulences. « Les dernières nouvelles indiquent que les avocats au Maroc sont en grève, ce qui retarde la procédure », a précisé Bacary Dougar. Le « 12ème Gaïndé » interpelle directement le gouvernement sénégalais pour une intervention diplomatique afin de ramener ces « médaillés de la culture » au bercail.

À Mbour, la section locale du « 12ème Gaïndé » réclame la libération de ses membres détenus au Maroc suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. « Ils n’ont fait que répondre à la provocation ».

Interrogé lors d’une rencontre avec les acteurs culturels à Sali, Bacary Dougar, membre influent des supporters mbourois, n’a pas caché son inquiétude. « Nous avons gelé toutes nos activités. Nos frères et sœurs sont en prison à Rabat pour avoir simplement supporté leur pays et répondu à des provocations. Le sport c’est de l’art, et ces supporters sont des hommes de culture », a-t-il déclaré.

Malgré les tensions nées lors de la finale, les supporters rappellent les liens de fraternité qui unissent le Sénégal et le Maroc : « Nous avons passé 28 jours nickel avec nos frères marocains. Ce n’est que le 29ème jour, jour de finale, que les divergences sont apparues ».