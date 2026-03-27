Le bras de fer judiciaire entre le Sénégal et le Maroc prend une tournure sans précédent à quelques heures de la cérémonie du trophée de la CAN prévue ce samedi à Paris. Me Mourad Elajouti, président du Club des avocats marocains, a annoncé avoir adressé une mise en demeure officielle au Stade de France ainsi qu’à la société GL Events, organisatrice de l’événement.

Selon l’avocat, le Sénégal ne serait plus détenteur légitime du titre continental. « Cette célébration repose sur un titre dont la FSF a été officiellement déchue par les instances sportives internationales », martèle Me Elajouti. Il s’appuie sur une décision du Jury d’Appel de la CAF, rendue le 17 mars 2026, qui aurait réattribué le titre au Maroc.

En l’absence d’une décision suspensive du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), la partie marocaine estime que l’exhibition du trophée par le Sénégal constitue une « usurpation de titre » et un trouble manifestement illicite. L’offensive ne s’arrête pas là : les avocats brandissent l’article 1240 du Code civil français pour réclamer des dommages-intérêts en cas de maintien de la cérémonie.