Maroc/Covid-19 : Trois nouveaux cas infectés

Le ministère marocain de la santé vient d’annoncer, ce jeudi, trois nouveaux d’infection positifs au Covid-19, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées à 61 cas.

Plus tôt dans la journée, le ministère avait annoncé quatre nouveaux cas d’infection au coronavirus. Toutefois, le même département a annoncé qu’un deuxième patient atteint du coronavirus Covid-19 est guéri.

Pour juguler la propagation de ce virus, le gouvernement a pris une batterie de mesures drastiques pour endiguer la propagation du Covid-19 notamment la fermeture de l’espace aérien et maritime marocain devant les voyageurs, l’annulation des rassemblements et des manifestations sportives, culturelles et artistiques, la création d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, la suspension des cours dans les écoles et les universités, la fermeture provisoire des mosquées, la suspension des audiences dans les différents tribunaux du

Royaume.