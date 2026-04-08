Marième Soda Ndiaye vs Omar Dramé : Le duel judiciaire encore renvoyé

Le procès pour diffamation opposant la directrice du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience (CSAR), Marième Soda Ndiaye, au coordonnateur du Collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise, Omar Dramé, a connu un nouveau renvoi. Seul ce dernier s’est présenté à la barre. Le tribunal correctionnel a renvoyé le dossier au 10 juin 2026.

Sur les faits

Marième Soda Ndiaye, directrice générale du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience (CSAR), avait porté plainte contre X à la Division des investigations criminelles (DIC). Dans les termes de sa plainte, elle s’indigne contre un communiqué non signé, portant l’en-tête du Collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise, paru en large diffusion le 16 février 2025, relayant une augmentation subite de son salaire, de la rémunération du président du Conseil d’administration et le licenciement d’une dizaine de travailleurs de sa structure. Marième Soda Ndiaye estime que les faits qui lui sont imputés sont de nature diffamatoire et portent atteinte à sa considération.

L’enquête

Confirmant sa plainte, Marième Soda Ndiaye a déclaré, en présence de son avocat Me Mbaye Dieng, être victime de propos diffamatoires parus en large diffusion, à la une de l’essentiel des journaux de la place et sur les réseaux sociaux, signés par le titulaire du contact téléphonique n° 77 323…, identifié au nom d’Omar Dramé, secrétaire général du Collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise.

Selon la plaignante, le communiqué faisait état d’une augmentation subite de son salaire et de la rémunération du président du Conseil d’administration. Le communiqué ajoutait qu’au moment où cette augmentation intervenait, la directrice procédait au licenciement d’une dizaine de travailleurs. Elle a signalé que l’augmentation relevée était antérieure à sa nomination, intervenue le 15 mai 2024, et à sa prise de fonction, actée le 4 juin de la même année. À ce sujet, elle a rappelé que le Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience (CSAR) a été créé par décret n° 2024/11 du 5 janvier 2024, signé par l’ancien président de la République, Macky Sall, lequel a également signé deux autres décrets n° 2024/835 et 2024/836 du 27 mars 2024, portant respectivement fixation du salaire du directeur général ainsi que de la rémunération du président du Conseil d’administration.

Qu’en plus d’être faux, poursuit-elle, les faits imputés visent à la présenter comme prenant une décision allant dans le sens d’un enrichissement personnel, pendant que la politique générale des autorités, qui lui ont fait confiance, s’inscrit dans une rationalisation des ressources publiques.

Elle a conclu qu’en l’espèce, l’intention de nuire est manifeste, puisqu’on parle d’une augmentation sans état d’âme par voie d’excès de pouvoir et par forfaiture. La partie civile a ajouté que le communiqué montre que l’objectif était davantage d’atteindre sa personne et la fonction qu’elle occupe que d’informer le public, notamment en évoquant des propos tels que « bamboula » sur les réseaux.

Entendu, Omar Dramé a déclaré qu’il occupe, cumulativement depuis 2022, les postes de secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal, secrétaire administratif de l’Intersyndicale du secteur primaire (pêche, élevage, agriculture) et coordonnateur du Collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise.

Se prononçant sur le communiqué incriminé, il a reconnu en être l’auteur. Il a expliqué l’avoir préalablement soumis au bureau, qui l’a validé, avant de le diffuser largement, assumant ainsi seul toute la responsabilité.

Interpellé sur sa source, il a indiqué qu’il s’agissait du collectif des licenciés, qui l’ont contacté par téléphone pour lui signaler leur licenciement abusif, coïncidant avec une augmentation subite du salaire de la directrice et de la rémunération du président du Conseil d’administration.

Poursuivant, il a expliqué que, dans un premier temps, il s’est contenté des informations reçues de ces licenciés par téléphone pour rédiger un communiqué de presse, sans aucune preuve. Et même lorsqu’il les a rencontrés au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), il n’a pas procédé à des recoupements pour vérifier l’exactitude matérielle des informations avant de les diffuser.

Pour corroborer ses dires, il a indiqué que ce n’est que plus tard qu’il a reçu de ces licenciés dix notifications de rupture de contrat, une plainte du collectif déposée à l’inspection du travail pour licenciement abusif, un contrat de recrutement et une convocation de l’inspection du travail.

Sur les faits portés à sa charge, il a précisé que le communiqué visait à mettre en lumière un paradoxe : le Conseil d’administration ayant validé le recrutement des licenciés est le même que celui ayant validé l’augmentation de salaire de la directrice et de son PCA, lesquels conservent leurs privilèges. Il a ajouté que l’augmentation du salaire de la directrice lui a été confirmée par l’ancien directeur qui en a bénéficié.

En concluant ses dépositions, il a soutenu que le communiqué n’avait pas pour objectif de porter atteinte à la considération de la directrice. En tant que représentant syndical, il a affirmé maintenir le contenu du communiqué, précisant que l’objectif était d’informer le public, sans intention de nuire, et de défendre les travailleurs licenciés afin qu’ils puissent recouvrer leurs droits, ceux-ci étant sous contrats à durée indéterminée (CDI).

Entendue, Marième Soda Ba, étudiante en master 2 et l’une des employées licenciées, a déclaré avoir été recrutée le 1er mars 2024, sur la base de sa licence, avec un contrat à durée indéterminée (CDI), par recommandation du directeur général sortant Ibrahima Diao, son beau-père. Elle a expliqué qu’elle occupait initialement le poste de contrôleur de gestion avant d’être promue chef de la cellule Contrôle de gestion la même année.

Revenant sur leur licenciement, elle a indiqué que le directeur des ressources humaines leur a adressé des notifications datées du 2 janvier 2025 pour revoir leur mode de recrutement, afin de corriger les défaillances constatées dans la procédure. Par la suite, ils ont reçu un préavis d’un mois ayant pris fin le 31 janvier 2025.

S’agissant du communiqué, elle a affirmé qu’Omar Dramé n’a fait que relayer les informations fournies par le collectif des licenciés afin de défendre leurs intérêts et dénoncer une injustice dont ils s’estiment victimes.

Toutefois, après leur licenciement, leurs tentatives de rencontrer la directrice pour une solution à l’amiable sont restées vaines. Selon elle, le DRH leur avait exigé de signer un protocole d’accompagnement pour percevoir une indemnité équivalente à quatre mois de salaire brut, soit 1 200 000 F CFA par licencié. N’ayant pas été associés à son élaboration, le collectif a refusé de signer ce protocole.

Ainsi, estimant avoir subi une injustice, le collectif a décidé de la dénoncer. Elle a souligné que le Conseil d’administration ayant validé l’augmentation des salaires, non encore effective, est le même que celui ayant validé leur recrutement. Elle a ajouté que le CSAR, devenu autonome avec une nouvelle grille salariale et un nouvel organigramme, avait besoin de personnel, et qu’ils ont été recrutés sur la base de leurs diplômes, avec des CDI.

Enfin, elle a déclaré que la transmission des informations à Omar Dramé visait uniquement à assurer leur défense. À ce titre, les licenciés lui ont remis les documents relatifs à leur recrutement, leur licenciement et la plainte déposée à l’inspection du travail. Le collectif, a-t-elle conclu, n’avait aucune intention de nuire ni de porter atteinte à la fonction d’une tierce personne, encore moins de diffamer quiconque.