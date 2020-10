Mariage goor djiguenne à Mermoz : Oustaz Alioune Sall précise et invite les jeunes........

Oustaz Alioune Sall s’est prononcé sur l’affaire des 25 homosexuels, arrêtés lors d’un mariage et anniversaire à Mermoz. Selon le prêcheur, l’homosexualité est clairement interdite dans l’islam et fait partie des grands péchés comme le montrent le Coran.

L’homosexualité est contraire à la nature saine

” L’homosexualité est contraire à la nature saine et porte atteinte aux valeurs morales de l’Islam. Et de nombreux hadiths interdisent l’homosexualité et montrent le châtiment qu’Allah, exalté soit-il, infligera à ceux qui la pratiquent”, déclare Oustaz Alioune Sall.

Mariage homosexuel et un anniversaire

Pour rappel, dans la nuit du samedi passé, à 4 heures du matin, la police alertée, tombe sur des jeunes garçons, dans un appartement sis à Mermoz, célébrant un mariage homosexuel et un anniversaire. Ils étaient 25 garçons âgés entre 16 et 30 ans.

Produits…

Les limiers ont mis la main sur 27 produits lubrifiants facilitant un rapport sexuel entre homosexuels, près d’une dizaine de tests VIH, des préservatifs, des lingettes, des bagues d’alliances, des savons, du maquillage, des pose-cils, rouge à lèvres, du parfum, entre autres accessoires pour une soirée bien festive.