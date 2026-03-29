Marché financier : Sénégal mobilise 304,15 milliards FCFA sur le marché local et sous-régional

Dakar, 29 mars 2026 – L’État du Sénégal a réussi une importante levée de fonds sur le marché financier, en mobilisant 304,15 milliards de francs CFA à l’issue de son premier Appel public à l’épargne (APE) de l’année 2026. Selon un communiqué du Ministère des Finances et du Budget du Sénégal parvenu à notre rédaction.

Lancée le 26 février 2026, cette opération visait initialement un objectif de 200 milliards de FCFA. Elle s’est achevée le 26 mars 2026, enregistrant un taux de couverture de 152 %, traduisant un fort engouement des investisseurs.

Cette performance confirme la confiance des acteurs du marché, aussi bien institutionnels que particuliers, dans la signature de l’État sénégalais. Elle illustre également la solidité et l’attractivité du marché financier local et sous-régional.

Les fonds mobilisés serviront principalement à financer les besoins budgétaires de l’État pour l’exercice 2026, conformément à la loi de finances, tout en soutenant les priorités économiques et sociales du pays.

Au-delà du financement, cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de gestion de la dette publique. Elle contribue à l’optimisation du profil de la dette grâce à des maturités allant jusqu’à 10 ans, avec des taux d’intérêt compris entre 6,40 % et 6,95 %.

Par ailleurs, cet appel public à l’épargne participe au développement du marché financier de l’UEMOA, en renforçant la mobilisation de l’épargne domestique et l’implication des investisseurs régionaux.

Le gouvernement sénégalais entend poursuivre cette dynamique, en cohérence avec sa stratégie de gestion de la dette à moyen terme, afin de soutenir durablement la croissance économique et le financement du développement