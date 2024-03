Manque d’eau dans les iles du Saloum: des camions citernes pour soulager les populations

Le dispositif de camion citerne promis est déjà mis en place ,la SEOH, société de distribution d’eau et l’office des forages ruraux avaient promis d’amener 15 camions d’eau pour distribuer gratuitement dans les villages impactés pendant une semaine . Une décision prise lors de la réunion organisée le weekend passé pour partager sur la situation du manque dans ces trois communes de l’arrondissement de Fimela .

Mais la situation s’est empirée avec des perturbations notées depuis mardi en raison de travaux d’entretien des conduites de transfert du réseau Notto_Ndiosmone_Palmarin entrainant la fermeture total des robinets. Pour soulager les populations, ont été deployés et mises à la disposition des populations. Sept 7 camions sont arrivés ce mercredi et il en reste 8 qui doivent arrivés plus tard .

Le collectif pour la défense des intérêts des populations dit suivre la situation avec intérêt et rendras compte progressivement dans le cadre du contrôle citoyen.

“Cette eau est gratuite et n’est nullement à vendre. Ils disent que ce sera sous la responsabilité des chefs de villages. Que les populations contrôlent cette distribution de sorte qu’il n’y ai aucun favoritisme de quelque nature que ce soit. Que l’eau soit donnée à tous surtout aux plus nécessiteux. Rapporter tout cas de violation de ces conditions et termes.

Nous encourageons SEOH à continuer ceci comme réponse immédiate à ce grave problème de pénurie d’eau mais surtout apporter une solution définitive et qu’il arrêtent les factures.

Notre mobilisation est intacte et nous allons poursuivre notre plan d’action” s’est prononcé sur la situation, Ndigue Ndong au nom du CDP dans un post Facebook.