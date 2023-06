Manifs de jeudi et vendredi : 4 corps sans vie déposés à l’hôpital Dalal Jaam

Les violentes manifestations qui ont été enregistrées jeudi et vendredi dernier, suite à la condamnation du leader de Pastef Ousmane SONKO à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, ont causé plusieurs blessés et 16 morts. L’hôpital Dalal Jaam, situé à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, a reçu quatre (4) morts et 33 blessés.

« Lors des manifestations, nous avons reçu à l’hôpital Dalal Jaam plusieurs blessés. Certains sont venus par eux-mêmes, d’autres ont été référés par l’hôpital Roi Baudouin parce que tout simplement ils ont été débordés », a confié Dr Khady FALL, responsable du service d’accueil des urgences, à Libération.

Dr FALL de poursuivre : « Le premier jour des manifestations à savoir le jeudi, nous avons reçu 11 blessés dont 4 dans un état grave mais il y a plus de blessés le deuxième jour c’est-à-dire le vendredi ».

A en croire la responsable du service d’accueil des Urgences de Dalal Jaam, quatre corps sans vie ont été reçus dans ladite structure sanitaire. « Ce jour-là, nous avons accueilli 21 blessés et c’est ce même jour que nous avons reçu quatre corps sans vie ». Non sans souligner que ces corps sans vie ont été identifiés par leurs proches. « Il ne reste plus que l’autopsie », a-t-elle fait savoir .