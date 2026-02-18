Manifestations à l’Ucad : l’étudiant dont la grenade a explosé entre les mains entendu par la police

Selon les informations de Seneweb, comme l’avait annoncé le procureur de la République lors de son point de presse ce mardi, la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar poursuit son enquête. Actuellement hospitalisé à l’Hôpital Principal de Dakar, Aly Babacar Ndiaye a été auditionné par les agents enquêteurs.

Dans ses dépositions, il a déclaré qu’un étudiant avait sorti la grenade de son sac avant de la lui remettre. Selon les premiers éléments de l’enquête, cette grenade ne fait pas partie du stock de la police.