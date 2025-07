Une altercation entre populations et gendarmes a éclaté ce vendredi dans le village de Soussoum, commune de Ndiaganiao. À l’origine, un conflit entre agriculteurs et exploitants d’une carrière de basalte portant sur 120 hectares.

MBOUR – C’est un vendredi noir à Soussoum, un village de la commune de Ndiaganiao. Le conflit foncier qui oppose les populations aux exploitants d’une future carrière de basalte a pris une autre ampleur. Ce matin, les populations ont été réveillées par la présence des forces de l’ordre. Ces dernières sont venues accompagner les promoteurs de la carrière qui veulent clôturer le terrain. Il s’agit d’une superficie d’environ 120 hectares de terres agricoles et pastorales.

Selon le secrétaire général du collectif pour la défense des terres de Soussoum, Djiga Tine, cinq personnes ont été arrêtées ce vendredi par les gendarmes. « Ce matin, nous avons constaté la présence de huit pickups de gendarmes. Il nous a été notifié qu’ils sont venus pour sécuriser les travaux de clôture des terres attribuées aux entreprises promotrices de la carrière de basalte. Et nous ne pouvons pas laisser ces engins déterrer nos champs, car nous avons déjà entamé l’hivernage. C’est ce qui est à l’origine des combats, et plus de cinq membres du groupe sont actuellement entre les mains des gendarmes », a déclaré Djiga Tine.

Depuis 2023, les populations de Soussoum, village natal du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ont engagé le combat contre l’implantation d’une carrière de basalte dans le village où les populations vivent majoritairement de l’agriculture et de l’élevage. Elles invitent les autorités compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre le conflit, qui risque de prendre des proportions inquiétantes.

Avec le Soleil