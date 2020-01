Mairie de Saint-Louis: Bamba Dièye annonce sa candidature et s’attaque à Mansour Faye

Après Mary Teuw Niane, Cheikh Bamba Dièye a aussi annoncé sa candidature pour le contrôle de la mairie de Saint-Louis, qu’il avait perdue lors des élections locales de juillet 2014 au profit de Mansour Faye, beau-frère du président de la République.



Dans un entretien avec nos confrères du journal ‘’Les Echos’’, l’ancien ministre de la Communication, interpellé sur la question, répond ceci: « Bien sûr que je serai candidat. Pour l’avoir dirigée avec des résultats probants. Et surtout, riches de l’expérience par le vécu que les Saint-Louisiens ont acquis ».



Le leader du Fsd/Bj explique que ces derniers peuvent maintenant faire la part des choses.



«Ils ont les moyens objectifs de procéder à des comparaisons entre les hommes et entre les équipes. Le moment venu, ils sauront, à ne pas en douter, faire la différence entre la qualité de ma gestion et l’état végétatif dans lequel l’incompétence de l’équipe actuelle, a plongé la ville», s’est-il notamment glorifié.

«Saint-Louis ne mérite pas un tel niveau d’incompétence»



Par ailleurs, Dièye s’est montré dur avec l’actuelle équipe municipale dirigée par Mansour Faye.



Il ajoute: «Incompétence, indolence et clanisme sont les mots qui déterminent la gestion actuelle de la ville de Saint-Louis. Aujourd’hui, les Saint-Louisiens vivent au quotidien, tout l’aventurisme dans lequel ils ont été plongés».



Dans la foulée, le député de l’opposition révèle avoir laissé à la municipalité, une enveloppe de 25 milliards de projets bouclés et financés.

« Il ne restait que l’exécution. (Mais), Monsieur le Maire et son équipe ont été incapables de faire avancer ces programmes, au point que, malgré la famille, l’Etat a été bien obligé de récupérer le volet le plus important de ces projets, soit 17 milliards, pour le confier à l’Apix. Le reste du tableau est encore plus calamiteux», a rappelé Cheikh Bamba Dièye; qui pense qu’une ville comme Saint-Louis «ne mérite pas un tel niveau d’incompétence».